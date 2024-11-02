Игорь Дитрих – на открытии фестиваля «Спортсмены будущего»: Я в тренде вместе с вами

16:03, 02 ноября 2024, ПАИ

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих поддержал участников псковского фестиваля «Спортсмены будущего» на одной из площадок мероприятия в парке «Простория» сегодня, 2 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Уважаемые друзья, разрешите от Псковского областного Собрания депутатов поздравить всех с праздником, с финальным туром замечательной игры. Признаюсь, что для нашего более старшего поколения не совсем понятно и известно то, чем вы занимаетесь. Я здесь первый раз и как только сюда зашёл, почувствовал такую энергию. Все вы такие молодые целеустремлённые. Посмотрел на ваши замечательные костюмы [косплей. – ПАИ] и понял, что я не зря сюда сегодня пришёл в костюме депутата. Я в тренде вместе с вами», – сказал Игорь Дитрих.

Участники фестиваля совмещают и спорт, и высокие технологии, добавил депутат. «Всем желаю удачной игры, радости побед. Видно, что вы, молодёжь, замечательные девушки, замечательные парни. Мы, старшее поколение, очень этому рады», – сказал он.

Напомним, что открытие псковского фестиваля «Спортсмены будущего» состоялось сегодня в торгово-развлекательном центре «Простория». Подробнее читайте здесь.