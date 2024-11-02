Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Дитрих – на открытии фестиваля «Спортсмены будущего»: Я в тренде вместе с вами

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих поддержал участников псковского фестиваля «Спортсмены будущего» на одной из площадок мероприятия в парке «Простория» сегодня, 2 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Игорь Дитрих – на открытии фестиваля «Спортсмены будущего»: «Я в тренде вместе с вами». Фото: ПАИ

«Уважаемые друзья, разрешите от Псковского областного Собрания депутатов поздравить всех с праздником, с финальным туром замечательной игры. Признаюсь, что для нашего более старшего поколения не совсем понятно и известно то, чем вы занимаетесь. Я здесь первый раз и как только сюда зашёл, почувствовал такую энергию. Все вы такие молодые целеустремлённые. Посмотрел на ваши замечательные костюмы [косплей. – ПАИ] и понял, что я не зря сюда сегодня пришёл в костюме депутата. Я в тренде вместе с вами», – сказал Игорь Дитрих.

Участники фестиваля совмещают и спорт, и высокие технологии, добавил депутат. «Всем желаю удачной игры, радости побед. Видно, что вы, молодёжь, замечательные девушки, замечательные парни. Мы, старшее поколение, очень этому рады», – сказал он.

Напомним, что открытие псковского фестиваля «Спортсмены будущего» состоялось сегодня в торгово-развлекательном центре «Простория». Подробнее читайте здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 ноября 2024

Новый врач-невролог пришёл работать в Себежскую поликлинику
02 ноября 2024

В единстве наша сила: как в Псковской области живут настоящие герои
02 ноября 2024

Когда жителям Псковской области следует ожидать снегопадов, рассказала метеоролог
02 ноября 2024

Игорь Дитрих – на открытии фестиваля «Спортсмены будущего»: Я в тренде вместе с вами
02 ноября 2024

На шиномонтажах Пскова растут очереди на замену резины
02 ноября 2024

Продление дистанта в школах Пскова полностью оправдано – главврач областной инфекционной больницы
02 ноября 2024

Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
02 ноября 2024

На участках улицы Некрасова в Пскове ограничат движение c 5 по 14 ноября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...