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Общество

Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове

Открытие псковского фестиваля «Спортсмены будущего» состоялось в торгово-развлекательном центре «Простория», сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Простория» – лишь одна из локаций киберфестиваля. Участники мероприятия могут посетить зоны спортивного программирования, стендового моделизма, виртуальной реальности, цифровых дисциплин, Just Dance и ещё множество активностей.

  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Фестиваль «Спортсмены будущего» открыли в Пскове
    Фото: ПАИ

Участников фестиваля поприветствовал врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев. «Рады приветствовать всех в нашей родной и любимой Псковской области. Знаю, что здесь сегодня собрались ведущие киберспортсмены со всех уголков нашей необъятной Родины. Желаю вам провести это мероприятие незабываемо и круто», – сказал он.

Добавим, что программу фестиваля можно посмотреть по ссылке. В конкурсе косплея примет участие 27 человек.

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