На участках улицы Некрасова в Пскове ограничат движение c 5 по 14 ноября

15:23, 02 ноября 2024, ПАИ

На участках улицы Некрасова в Пскове ограничат движение c 5 по 14 ноября в связи с реконструкцией инженерных сетей водоснабжения, сообщили ПА в администрации города.

С 5 по 14 ноября будет закрыто движение транспорта по двум полосам проезжей части улицы Некрасова в районе домов №26, №30 и №32, при движении от улицы Ленина в сторону Комсомольского переулка.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.