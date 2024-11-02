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На участках улицы Некрасова в Пскове ограничат движение c 5 по 14 ноября

На участках улицы Некрасова в Пскове ограничат движение c 5 по 14 ноября в связи с реконструкцией инженерных сетей водоснабжения, сообщили ПА в администрации города.

На участках улицы Некрасова в Пскове ограничат движение c 5 по 14 ноября. Фото: ПАИ

С 5 по 14 ноября будет закрыто движение транспорта по двум полосам проезжей части улицы Некрасова в районе домов №26, №30 и №32, при движении от улицы Ленина в сторону Комсомольского переулка.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.

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На участках улицы Некрасова в Пскове ограничат движение c 5 по 14 ноября

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