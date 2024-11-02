20 тонн белорусской моркови не пропустили на границе в Псковской области
20 тонн белорусской моркови запретили к ввозу через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты провели фитосанитарный контроль моркови, которая направлялась в Саратов через Псковскую область. На продукции не было маркировочной этикетки, которая содержит информацию о месте производства, страны происхождения и стране-экспортёре. Фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие требованиям к ввозимой продукции.
Груз запретили к ввозу и вернули обратно в Белоруссию.
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