20 тонн белорусской моркови не пропустили на границе в Псковской области

15:53, 02 ноября 2024, ПАИ

20 тонн белорусской моркови запретили к ввозу через российско-белорусскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты провели фитосанитарный контроль моркови, которая направлялась в Саратов через Псковскую область. На продукции не было маркировочной этикетки, которая содержит информацию о месте производства, страны происхождения и стране-экспортёре. Фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие требованиям к ввозимой продукции.

Груз запретили к ввозу и вернули обратно в Белоруссию.