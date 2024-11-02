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Культура

«Михайловское» провело занятие для студентов в Великих Луках

1 ноября сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели специальные занятия в Великих Луках. Участниками программы из большого культурно-просветительного проекта «Есть память обо мне» стали 55 человек - учащиеся I курса Великолукского механико-технологического колледжа и члены клуба молодых инвалидов «Верные друзья». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

«Для молодёжи с ограниченными возможностями по здоровью такая встреча была особенно полезна, как некий момент социализации», — подчеркнули в музее.

«Гости музея и детской школы искусств «Центр», на базе которой традиционно проходят подобные акции Пушкинского заповедника, узнали на этой встрече много нового: программа в этот раз была особенно насыщенной. Она включала в себя рассказ об истории Пушкинского Заповедника и о трёх юбилеях, которые музей отмечает в этом году, а также об отдельных экспозициях и выставках, в том числе о тех, которые были специально подготовлены к круглым датам», - рассказали в пресс-службе.

Участники встречи посмотрели фильм «Пушкинский Заповедник из поднебесья» и мультфильмы по мотивам произведений Пушкина, которые к его 225-летию создали будущие мультипликаторы, студенты Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академия имени А.Л. Штиглица. Особая часть программы была посвящена няне Пушкина, Арине Родионовне Яковлевой и народным мотивам в творчестве поэта. Рассказали музейщики и о семейном укладе русских крестьян в пушкинское время, о трудовом воспитании деревенских детей и об играх, заодно научив своих слушателей играть в «Калечину-малечину», в «Закидушки», в волчки и в бирюльки.

В финале прошёл мастер-класс «Верховая набойка». Это занятие, разработанное сотрудниками Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина, учит азам старинного ремесла — украшению самотканых холстов.

Фото с официальной страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальной сети

Нынешнюю программу из большого культурно-просветительного проекта «Есть память обо мне» провели методисты по музейно-образовательной деятельности Пушкинского заповедника Елена Фёдорова и Надежда Шабловская, а также специалисты Центра творческих музейных программ в деревне Бугрово, заведующая сектором народных художественных промыслов Елена Михайлова и сотрудник этого сектора Елена Сентябова. Открыла встречу в ДШИ «Центр» депутат Великолукской городской думы Елена Чернозубова. Она выразила благодарность музейщикам не только за их вклад в сохранение наследия великого поэта, но и за заботу о горожанах.

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