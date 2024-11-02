Офис Центра спортивной подготовки Псковской области переехал в Ледовый дворец

16:39, 02 ноября 2024, ПАИ

Офис Центра спортивной подготовки Псковской области переехал в псковский Ледовый дворец на второй этаж здания, сообщили ПАИ в организации.

Ранее офис центра располагался на улице Текстильной в Пскове.

Связаться с отделом спортивного резерва центра можно по телефону 20-10-58, бухгалтерия и отдел кадров – 20-10-56, отдел проведения спортивных мероприятий, ГТО – 20-10-57.

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