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Спорт

Офис Центра спортивной подготовки Псковской области переехал в Ледовый дворец

Офис Центра спортивной подготовки Псковской области переехал в псковский Ледовый дворец на второй этаж здания, сообщили ПАИ в организации.

Фото: ПАИ

Ранее офис центра располагался на улице Текстильной в Пскове.

Связаться с отделом спортивного резерва центра можно по телефону 20-10-58, бухгалтерия и отдел кадров – 20-10-56, отдел проведения спортивных мероприятий, ГТО – 20-10-57.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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