Стал известен график работы медучреждений в Псковской области с 3 по 4 ноября

18:01, 02 ноября 2024, ПАИ

Как будут работать медицинские учреждения Псковской области с 3 по 4 ноября, сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Во взрослых поликлиниках будет работать дежурный врач, будут проводиться диспансеризации и профилактические осмотры, плановая медицинская помощь по предварительной записи: 3 ноября – с 9:00 до 16:00, 4 ноября – с 9:00 до 14:00.

Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов: 3 ноября – с 9:00 до 14:00, 4 ноября – с 9:00 до 13:00.

Врачи-специалисты (хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог) будут принимать 3 ноября с 9:00 до 16:00, 4 ноября – с 9:00 до 14:00.

В детских поликлиниках будет работать дежурный врач, будет проводиться плановая медицинская помощь по предварительной записи: 3 ноября – с 9:00 до 16:00, 4 ноября – с 9:00 до 14:00.

Оказание медицинской помощи на дому с приёмом вызовов: 3 ноября – с 9:00 до 14:00, 4 ноября – с 9:00 до 13:00.

Врачи-специалисты (хирург, невролог, оториноларинголог, офтальмолог) будут принимать 3 ноября с 9:00 до 16:00, 4 ноября – с 9:00 до 14:00.

Взрослые и детские стоматологии, женские консультации, противотуберкулёзный диспансер, Псковский областной клинический онкологический диспансер, Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии и кожно-венерологический диспансер Псковской области открыты 3 ноября с 9:00 до 15:00, 4 ноября – с 9:00 до 14:00.

Травмпункты Псковской областной клинической больницы и детской областной клинической больницы 3–4 ноября будут работать в круглосуточном режиме.