Псковских педагогов приглашают принять участие в конкурсе «Мои горизонты»

17:00, 02 ноября 2024, ПАИ

Псковских педагогов по профориентации приглашают принять участие в конкурсе «Мои горизонты», о проведении которого объявил всероссийский проект «Билет в будущее».

Конкурс стартует 5 ноября и продлится до 17 ноября. Для участия необходимо написать небольшую творческую работу и опубликовать её на личной странице в социальной сети, на сайте школы и в школьной группе в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проходит в трёх номинациях: «Публицистический материал», «Новостной материал» и «Эссе». В каждой из номинаций будут выбраны три призёра. Победители получат гранты на развитие своих профессиональных компетенций в размере 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.

В творческих работах педагогам предлагают поделиться личными впечатлениями о проекте и его влиянии на профессиональную траекторию участников, новостями о реализации проекта в регионе и своих личных инициативах, историями детей-участников проекта «Билет в будущее» и тем, как проект помог им в выборе профессии.

Подробнее о правилах участия можно ознакомиться на сайте проекта в разделе «Новости».

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». В Псковской области в 2024 году в проекте «Билет в будущее» участвуют около 3 500 учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций. Также в реализации этого проекта участвуют около 150 педагогов региона.