Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковских педагогов приглашают принять участие в конкурсе «Мои горизонты»

Псковских педагогов по профориентации приглашают принять участие в конкурсе «Мои горизонты», о проведении которого объявил всероссийский проект «Билет в будущее».

Конкурс стартует 5 ноября и продлится до 17 ноября. Для участия необходимо написать небольшую творческую работу и опубликовать её на личной странице в социальной сети, на сайте школы и в школьной группе в соцсети «ВКонтакте».

Конкурс проходит в трёх номинациях: «Публицистический материал», «Новостной материал» и «Эссе». В каждой из номинаций будут выбраны три призёра. Победители получат гранты на развитие своих профессиональных компетенций в размере 100 тысяч рублей, 50 тысяч рублей и 20 тысяч рублей соответственно.

В творческих работах педагогам предлагают поделиться личными впечатлениями о проекте и его влиянии на профессиональную траекторию участников, новостями о реализации проекта в регионе и своих личных инициативах, историями детей-участников проекта «Билет в будущее» и тем, как проект помог им в выборе профессии.

Подробнее о правилах участия можно ознакомиться на сайте проекта в разделе «Новости».

Напомним, «Билет в будущее» – проект ранней профессиональной ориентации школьников 6–11-х классов. Он реализуется по поручению президента России Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Образование». В Псковской области в 2024 году в проекте «Билет в будущее» участвуют около 3 500 учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций. Также в реализации этого проекта участвуют около 150 педагогов региона.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 ноября 2024

Кошка Маша из ГКЦ участвует в конкурсе Министерства культуры РФ
02 ноября 2024

Новый мурал появился на стене школы на улице Киселёва в Пскове
02 ноября 2024

Останки замполита истребительного авиаполка и одного неизвестного воина перезахоронили в Гдовском районе
02 ноября 2024

Стал известен график работы медучреждений в Псковской области с 3 по 4 ноября
02 ноября 2024

Создание в Псковской области цветочной биржи обсудил губернатор с замруководителя Администрации Президента РФ
02 ноября 2024

Новый врач-невролог пришёл работать в Себежскую поликлинику
02 ноября 2024

В единстве наша сила: как в Псковской области живут настоящие герои
02 ноября 2024

Когда жителям Псковской области следует ожидать снегопадов, рассказала метеоролог

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...