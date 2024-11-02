«Чёрные лесорубы» орудуют в лесополосе между улицами Николая Васильева и Экипажа Гудина в Пскове
В лесополосе между улицами Николая Васильева и Экипажа Гудина обнаружена крупная несанкционированная вырубка деревьев. Об этом в своём телеграм-канале сообщил глава Пскова Борис Ёлкин.
Для выяснения всех обстоятельств сотрудники администрации Пскова выехали на место, зафиксировали нарушение и направили соответствующее заявление в полицию. К делу также подключилась природоохранная прокуратура.
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«Чёрные лесорубы» орудуют в лесополосе между улицами Николая Васильева и Экипажа Гудина в Пскове
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