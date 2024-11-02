Создание в Псковской области цветочной биржи обсудил губернатор с замруководителя Администрации Президента РФ

17:59, 02 ноября 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с заместителем руководителя Администрации Президента РФ Максимом Орешкиным обсудил комплекс вопросов о развитии региона. Об этом губернатор сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников доложил о ходе модернизации социальной инфраструктуры приграничных районов. Также стороны обсудили проект индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области и возможное расширение ОЭЗ «Моглино» для нового крупного инвестора. «Заявленные нами мероприятия были поддержаны», – сообщил губернатор.

«Проанализировали возможность создания цветочной биржи, которая поможет организовать и систематизировать импорт срезанных цвет из-за рубежа. Детали будем дальше прорабатывать с Минсельхозом. Проект перспективный, будем уделять ему особое внимание», – анонсировал Михаил Ведерников.

Также на встрече обсуждали тему продолжения участия региона в эксперименте по маркировке ввозимой алкогольной продукции. «В этой части у нас как у пилотного региона появился ряд предложений о совершенствовании процесса», – отметил губернатор.

В заключение Михаил Ведерников поблагодарил Максима Орешкина за поддержку и помощь по всем вопросам.