Пешеход погиб в результате двойного наезда автомобилей в Псковском районе

19:27, 02 ноября 2024, ПАИ

Водитель автомобиля Volkswagen Passat допустил наезд на пешехода, после чего мужчину отбросило на встречную полосу и на него наехал автомобиль Lixiang. ДТП произошло у деревни Ершово в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики констатировали смерть пешехода.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.