Пешеход погиб в результате двойного наезда автомобилей в Псковском районе
Водитель автомобиля Volkswagen Passat допустил наезд на пешехода, после чего мужчину отбросило на встречную полосу и на него наехал автомобиль Lixiang. ДТП произошло у деревни Ершово в Псковском районе. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Прибывшие медики констатировали смерть пешехода.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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