Межрайонные соревнования по боксу впервые прошли в Острове

20:30, 02 ноября 2024, ПАИ

Межрайонные соревнования по боксу впервые прошли в Острове. Спортивные состязания были посвящены Дню народного единства. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Для участия в соревнованиях в разных весовых категориях и возрастных группах заявились 50 спортсменов из нескольких районов области и Пскова, в том числе чемпионы региональных турниров и детская команда из Островского района, занимающаяся под руководством тренера Олега Андреева.

Дмитрий Быстров поздравил участников с началом турнира и пожелал молодым боксёрам красивых и техничных поединков, объективного судейства и успешного выступления на турнире.

По итогам боёв островские боксёры заняли четыре первых места.

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