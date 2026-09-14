Псковская «Стрела» остановилась в шаге от медалей на Кубке ОФФ «Северо-Запад»

12:45, 14 сентября 2026, ПАИ

Футболисты псковской спортивной школы «Стрела» заняли четвёртое место в Кубке Объединения федераций футбола (ОФФ) «Северо-Запад» среди юношей 2016 года рождения в Сестрорецке. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.

В соревнованиях участвовало 15 команд из шести регионов страны. Псковскую область представляли команды «Псков» и «Стрела».

«Стрела» заняла первое место в группе «Б», одержав три победы и один раз сыграв вничью, и заработала путёвку в четвертьфинал соревнований. В 1/4 финала псковичи обыграли петербургскую спортшколу «Зенит» со счётом 1:0.

Основное время полуфинального матча между «Стрелой» и СШОР-Сестрорецк завершилось вничью – 1:1. Хозяева поля оказались сильнее лишь в серии пенальти – 5:4. В матче за бронзу псковский коллектив уступил калининградской «Балтике» – 0:1.

Тренируют команду Антон Логинов и Илья Орлов.