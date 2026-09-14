Открытое первенство Псковской области по таврелям пройдёт 11 октября
Открытое первенство Псковской области по таврелям состоится в псковском Доме молодёжи 11 октября, сообщили ПАИ в региональной федерации таврелей.
Регистрация участников пройдёт с 10:30 до 11:00. К участию допускаются спортсмены в возрастных группах: 2009–2013, 2014–2016 годов рождения, а также 2017 года рождения и моложе. Система проведения – швейцарская. Турнир пройдёт в семь туров с контролем времени десять минут и пять секунд добавления на каждый ход.
Победителей и призёров в каждой возрастной категории наградят медалями и грамотами.
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