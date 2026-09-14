Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию стартуют 15 сентября
Чемпионат и первенство Псковской области по плаванию пройдут в спорткомплексе «Олимп» с 15 по 17 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Барс».
«Сильнейшие пловцы региона сойдутся на дорожках, чтобы показать свои лучшие результаты, побороться за медали и установить новые личные рекорды», – отметили в учреждении.
Старт первого дня соревнований намечен на 16:10.
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