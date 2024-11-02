31-летняя женщина с рыжими волосами пропала в Островском районе

20:53, 02 ноября 2024, ПАИ

31-летняя Юлия Бекмуратова (Горина) пропала в Острове. 27 октября она ушла из дома и не вернулась, сообщается в группе «ЛизаАлерт. Псковская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Она была одета в красный свитер, чёрные джинсы, чёрную куртку и такого же цвета кроссовки. Особая примета: тату на левой руке.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Юлии Бекмуратовой, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.