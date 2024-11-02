Слёзы счастья: в России старушке вернули квартиру, отобранную хитрой сиделкой
Суд вернул 80-летней пенсионерке из Ставрополя квартиру, которую присвоила сиделка. Об этом пишет ren.tv.
Сиделка нашла бабушку сама, ухаживала за ней, а позже подсунула документы для подписи. В них была обозначена сделка купли-продажи квартиры, которую заверили в МФЦ.
На защиту бабушки встали родственники и соседи, которые наняли адвоката. Во время следствия на квартиру был наложен арест, чтобы пенсионерке было где жить.
Суд признал договор купли-продажи недействительным.
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