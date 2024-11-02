Себежский спортсмен-ориентировщик завоевал золото на соревнованиях в Москве

21:57, 02 ноября 2024, ПАИ

Себежанин спортсмен-ориентировщик Артём Ермолаев завоевал золото на соревнованиях «Московская осень – 2024». Об этом пишет газета «Призыв».

Восьмой этап цикла соревнований «Московская осень – 2024» состоялся 26 октября в Измайлове в дисциплине «кросс-классика».

В открытых массовых соревнованиях приняли участие все желающие спортсмены из различных возрастных групп. Артём Ермолаев занял первое место в своей группе.