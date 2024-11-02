Десять новых функций для мини-приложений появится в Telegram

21:58, 02 ноября 2024, ПАИ

Десять новых функций для мини-приложений появится в Telegram. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на основателя мессенджера Павла Дурова.

Эти функции позволят разработчикам создавать новые игры и приложения. Так, будут доступны полноэкранный режим, ярлыки на главном экране, доступ к геолокации и другие. Монетизация рекламы уже доступна.

Обновления появятся в течение 2-4 недель.