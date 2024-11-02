Праздничный концерт «Согласие. Единство. Вера» прошёл в Опочецком доме культуры

23:32, 02 ноября 2024, ПАИ

Праздничный концерт «Согласие. Единство. Вера» прошёл в Опочецком доме культуры в преддверии Дня народного единства. Об этом пишет газета «Красный маяк».

Мероприятие началось с торжественного исполнения гимна России. С приветственным словом выступил глава Опочецкого муниципального округа Юрий Ильин. «В преддверии одного из главных государственных праздников хочется пожелать всем нам мира, гармонии и благополучия. Пусть наша дружба и единство помогут нам справиться с любыми вызовами и достигать новых вершин!» – отметил он.

За активное участие в культурной жизни округа благодарственными письмами были награждены солисты и коллективы центра культуры, а также художник, соавтор памятного монумента в честь 70 -летия зенитно-ракетного училища на Советской площади и стелы Памяти в парке Победы Юрий Рыжков и руководитель военно-духового оркестра Захар Елизаров.

Гостями концерта стал военный оркестр из Острова.