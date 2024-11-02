Минздрав РФ изменит порядок формирования больничного

23:50, 02 ноября 2024, ПАИ

Минздрав РФ подготовил изменения в порядке формирования листков нетрудоспособности. Об этом пишет агентство «Прайм» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Лечащий врач должен будет вести учёт многократного формирования больничных листов. Это позволит выявить причины длительного состояния нетрудоспособности гражданина и принять меры для улучшения оказания медпомощи.

Если в течение шести месяцев больничный оформлялся четыре раза, то лечащий врач должен будет передать медицинские документы врачебной комиссии. Исключением будут случаи, если больничный был взят для ухода за больным членом семьи, для медицинской реабилитации, получения медпомощи при социально значимых заболеваниях и т. д.

Данные мероприятия позволят выявлять работников с симптомами заболевания на ранней стадии. Особенно важно это для тех, кто состоит в группе риска.