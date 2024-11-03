Память Илариона Псковоезерского чтят сегодня православные россияне

09:20, 03 ноября 2024, ПАИ

Память двух святых – Илариона Великого, жившего в III-IV веках в Палестине, и Илариона Псковоезерского (Гдовского), жившего в XV веке на Руси, недалеко от Чудского озера, отмечают сегодня, 3 ноября, пишет calend.ru.

Иларион Великий изучал науки в Александрии, где и принял христианство.

Иларион Псковоезерский был учеником преподобного Ефросина Псковского. На берегу реки Желчи он основал Озерский Покровский монастырь, стал его первым настоятелем.

На Руси отмечали, что с этого дня начинает заметать пороша. В народе говорили: «Первая пороша – не путь».

Также на Илариона смотрели за снегом. Если он выпадет на сырую землю, не растаяв, то весной подснежники рано зацветут. А если же снег ляжет на мерзлую землю, то стоит ждать хорошего урожая хлеба.