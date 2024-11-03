Два человека пострадали в ночном ДТП в Плюсском районе

09:46, 03 ноября 2024, ПАИ

Два человека пострадали в результате ночного ДТП в Плюсском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Столкновение двух автомобилей произошло у деревни Заполье. После чего один из них вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.