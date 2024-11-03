Два человека пострадали в ночном ДТП в Плюсском районе
Два человека пострадали в результате ночного ДТП в Плюсском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Столкновение двух автомобилей произошло у деревни Заполье. После чего один из них вылетел в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП пострадали два человека. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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