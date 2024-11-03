В каждой пятой псковской компании есть офисные питомцы

09:57, 03 ноября 2024, ПАИ

В офисе каждой пятой компании живут рыбки, кошки и другие домашние животные, следует из опроса сервиса SuperJob.

В офисах каждой пятой организации (19%) есть домашние животные: у 8% работодателей они появились случайно, 11% компаний приобрели их. Судя по комментариям, питомцев заводят для уюта, снижения уровня стресса и напряжения сотрудников.

Чаще всего животных можно встретить в офисах средних (22%) и крупных компаний (21%). Причем по большей части их заводят специально.

Целенаправленно питомцев чаще приобретают для офисов банков (13%) и IT-компаний (14%). А вот в представительствах строительных и производственных предприятий животные чаще появляются случайно (по 8%).

Чаще всего в офисах можно встретить рыбок или амфибий, на втором месте – кошки. Также можно увидеть попугаев, различных грызунов и черепах. В некоторых офисах есть собаки и кролики.