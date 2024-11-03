Детскую площадку установили в печорской деревне благодаря проекту ТОС

10:20, 03 ноября 2024, ПАИ

Два проекта ТОС реализовали в деревнях Печорского муниципального округа. Об этом сообщил глава округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева



Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева

















ТОС «Возрождение» под руководством Анны Макаренковой реализовало проект строительства детской игровой площадки в Паниковичах. «Из 300 жителей деревни половина – дети и подростки. Создание для них безопасных игровых зон – важная задача, с которой нам помогают справляться наши активисты», – отметил он.

ТОС «Дорога к знаниям» провело ремонт санузла в библиотеке в Лаврах. «Благодаря усилиям Анны Тулус и её единомышленников условия пребывания в учреждении стали более комфортными для читателей всех возрастов и участников мероприятий», – подчеркнул глава муниципалитета.