Детскую площадку установили в печорской деревне благодаря проекту ТОС
Два проекта ТОС реализовали в деревнях Печорского муниципального округа. Об этом сообщил глава округа Валерий Зайцев в своём Telegram-канале.
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
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Фото: Telegram-канал Валерия Зайцева
ТОС «Возрождение» под руководством Анны Макаренковой реализовало проект строительства детской игровой площадки в Паниковичах. «Из 300 жителей деревни половина – дети и подростки. Создание для них безопасных игровых зон – важная задача, с которой нам помогают справляться наши активисты», – отметил он.
ТОС «Дорога к знаниям» провело ремонт санузла в библиотеке в Лаврах. «Благодаря усилиям Анны Тулус и её единомышленников условия пребывания в учреждении стали более комфортными для читателей всех возрастов и участников мероприятий», – подчеркнул глава муниципалитета.
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