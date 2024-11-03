Створку малой панагии и «полосчатый камень» обнаружили археологи во время раскопок в Пскове

10:55, 03 ноября 2024, ПАИ

Две необычные находки сделали археологи в раскопе на Плехановском посаде в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Находки были сделаны в засыпке траншеи 2000-х годов.

Археологи нашли «полосчатый кремень» – кремень необычной окраски. «Яркая и экстравагантная вещь явно нравилась владельцу и являлась специфическим выражением его индивидуальности», – отметили специалисты.

Также в раскопе была обнаружена створка малой панагии XVIII–XIX веков. Панагии – это сосуды, в них в честь Богородицы совершалось возношение частицы просфоры. Освящённый богородичный хлеб брали в дорогу в малых «путных» панагиях. На лицевой стороне таких сосудов изображалось распятие, а на внутренних створках были изображены Троица и образ Богоматери «Знамение».