Более пяти тысяч книг прочитали псковские школьники на каникулах

11:54, 03 ноября 2024, ПАИ

За время каникул псковские школьники прочитали более пяти тысяч книг и поучаствовали в 50 библиотечных активностях, сообщили ПАИ в пресс-службе Централизованной библиотечной системы Пскова.

Всего библиотеки города за дни школьных каникул посетило более 2,1 тысячи школьников.

Наибольшим спросом пользовались книги-справочники и энциклопедии по различным отраслям знаний, а также графические романы об известных людях, исторических персонах (Александр Невский, Жанна д,Арк, Марко Поло, Тур Хейердал), рассказы и весёлые истории о школе писателей Тамары Крюковой и Екатерины Тимашпольской. Наиболее востребованными темами стали военная техника, корабли, самолёты, автомобили.

Дети также читали на каникулах книги из серии Э. Хантера «Коты-воители», Р. Скоттона «Котёнок Шмяк», цикл «Зверский детектив» Анны Старобинец, книги Михаила Самарского, Эдуарда Веркина, Александра Полярного, Аси Лавринович.

Кроме того, в библиотеках для детей было организовано более 50 различных мероприятий и активностей: акции, квесты, мастер-классы, познавательные встречи и выставки.