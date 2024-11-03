О сильном мокром снеге и дожде предупреждают псковичей

11:18, 03 ноября 2024, ПАИ

Сильный мокрый снег и дождь ожидаются сегодня в Псковской области. Об этом сообщает РСЧС.

«Сегодня вечером и в первой половине ночи 4 ноября в Псковской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега на провода», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что гололедица на дорогах ожидается в Псковской области в День народного единства.