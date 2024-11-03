О сильном мокром снеге и дожде предупреждают псковичей
Сильный мокрый снег и дождь ожидаются сегодня в Псковской области. Об этом сообщает РСЧС.
«Сегодня вечером и в первой половине ночи 4 ноября в Псковской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега на провода», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что гололедица на дорогах ожидается в Псковской области в День народного единства.
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