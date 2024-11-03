Автомобиль охотников загорелся во время движения в Плюсском районе

11:37, 03 ноября 2024, ПАИ

Возгорание автомобиля произошло у деревни Манкошев Луг Плюсского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По предварительным данным, мужчины ехали на охоту. Их автомобиль загорелся на ходу.

Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.