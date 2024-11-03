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Общество

В Великолукской больнице впервые провели операции по имплантированию электрокардиостимуляторов

Два постоянных однокамерных электрокардиостимулятора впервые имплантировали в великолукском филиале Псковской областной клинической больницы 2 ноября. Об этом ПАИ сообщили в медучреждении.

В Великолукской больнице впервые провели операции по имплантированию электрокардиостимуляторов. Фото: Псковская областная клиническая больница

Для обучения врачей филиала приехали специалисты областной больницы.

«Электрокардиостимулятор – это электронное устройство, которое имплантируется в тело человека для регулирования сердечного ритма», – рассказала заведующая отделением плановой кардиологии, врач-кардиолог Ксения Михайловна.

Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению ПОКБ Сергей Яблоков обучал врача отделения РХМДиЛ филиала Алексея Горина имплантации искусственного водителя ритма.

А Ксения Михайлова обучала программировать электрокардиостимулятор великолукских врачей-кардиологов Александра Андросовича, Екатерину Ленгерт и Романа Керимова.

В дальнейшем планируется увеличивать количество подобных операций в филиале, отметили в областном медучреждении.

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