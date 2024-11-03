Шесть жителей Псковской области лишились аккаунтов на «Госуслугах» из-за уловок мошенников

14:19, 03 ноября 2024, ПАИ

Шесть жителей Пскова, Великолукского, Красногородского и Себежского районов лишились своих аккаунтов на «Госуслугах» из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками сотовых компаний, Пенсионного фонда и других организаций.

Под предлогами якобы перерасчёта пенсий, замены счётчиков, получения заказного письма злоумышленники осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам псковичей на сайте «Госуслуги» с последующим блокированием их учётных записей.

Потерпевшие, среди которых были и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. При этом выясняется, что потерпевшие предоставили незнакомцам информацию персонального характера и коды из СМС-сообщений. Ведётся следствие.