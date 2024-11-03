Полиция задержала ехавшего на иномарке пьяного псковича
Инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили пьяного псковича, ехавшего на иномарке по Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Вечером 29 октября у дома по улице Инженерной инспекторы остановили для проверки автомашину «Киа». Выяснилось, что этой иномаркой управлял нетрезвый 42-летний пскович.
При этом ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.
Все обстоятельства произошедшего выясняются.
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