Полиция задержала ехавшего на иномарке пьяного псковича

15:21, 03 ноября 2024, ПАИ

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции остановили пьяного псковича, ехавшего на иномарке по Пскову. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

водитель, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Вечером 29 октября у дома по улице Инженерной инспекторы остановили для проверки автомашину «Киа». Выяснилось, что этой иномаркой управлял нетрезвый 42-летний пскович.

При этом ранее он уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.