Лотереи для новорожденных предложили проводить в России

15:39, 03 ноября 2024, ПАИ

Лотереи для новорожденных предложила проводить Госдума в России, пишет РИА новости со ссылкой на вице-спикера ГД Бориса Чернышова.

«Ко мне часто обращаются граждане по вопросам, связанным с поддержкой семей и созданием стимулов для рождения детей. Одна из идей мне показалась вполне рабочей, и я буду предлагать внедрить её на практике. Речь о том, чтобы для стимулирования рождаемости в России запустить всероссийскую лотерею для новорожденных», – отметил он.

В качестве примера он предложил ежемесячно разыгрывать среди новорожденных десять квартир, сто автомобилей, тысячу комплектов бытовой техники.

Участие в таких лотереях будет автоматическим, исходя из списков ЗАГСа, пояснил депутат.

По его словам, проект станет мотивацией для поддержки семей, желающих завести детей. Кроме того, программа привлечет внимание к вопросам рождаемости и позволит создать вокруг семьи и детства положительный информационный фон.

«Лотерея для новорожденных может стать частью масштабной государственной программы поддержки семей с детьми, что, в конечном итоге, будет способствовать улучшению демографической ситуации в России», – отметил Борис Чернышов.