Водитель пострадал после опрокидывания автомобиля в кювет в Плюсском районе
Водитель пострадал после опрокидывания автомобиля в кювет на 232 километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Плюсском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
2 ноября 55-летний водитель, житель Белоруссии, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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