Водитель пострадал после опрокидывания автомобиля в кювет в Плюсском районе

16:20, 03 ноября 2024, ПАИ

Водитель пострадал после опрокидывания автомобиля в кювет на 232 километре трассы Санкт-Петербург – Невель в Плюсском районе, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

2 ноября 55-летний водитель, житель Белоруссии, управляя автомобилем Volkswagen Passat, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован в медицинское учреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.