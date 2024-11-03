Российские автошколы в 2025 году могут частично стать дистанционными

16:58, 03 ноября 2024, ПАИ

Российские автошколы в 2025 году могут стать частично дистанционными, следует из проекта приказа министерства просвещения России, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.

«Теоретическое обучение проводится в оборудованных учебных кабинетах. Допускается применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации части (частей) теоретических занятий образовательной программы», – говорится в документе.

При этом дистанционное и электронное обучение могут применяться для промежуточной аттестации и проверки теоретических знаний на квалификационном экзамене, говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что новый приказ вступит в силу с 1 сентября 2025 года.