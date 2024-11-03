«За окном – снег, а в парнике – овощи»: жители Струг Красных продолжают собирать урожай

17:39, 03 ноября 2024, ПАИ

Жители Струг Красных продолжают собирать урожай, несмотря на снег, пишет газета «Струги».

Вот что написала читательница газеты Елена Титова: «Дело в том, что я вовремя не убрала из парника перцы, а потом решила: будь что будет. Сохранятся – хорошо, а погибнут, то не очень-то и жалко. И вот они до сих пор краснеют в парнике», – рассказала Елена Титова.

2 ноября женщина собрала два перца. По её словам, они сладкие, крепкие и сочные.

«За окном – снег, а в парнике – овощи. Получается, что перцы – холодостойкие растения», – отметила она.