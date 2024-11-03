Более 50 тысяч рублей собрали жители Псковского района для бойцов СВО на благотворительной ярмарке

18:06, 03 ноября 2024, ПАИ

В преддверии Дня народного единства в Нееловском доме культуры состоялась традиционная благотворительная ярмарка, собравшая мастеров и любителей декоративно-прикладного творчества, садоводов и огородников, многих неравнодушных людей Псковского района. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова в своём телеграм-канале.

«Гости мероприятия от мала до велика с удовольствием участвовали в мастер-классах, лотерее с подарками, а также приобретали свежие овощи, изделия ручной работы, сувениры, домашние заготовки и множество других вкусных и полезных вещей. Благодарим всех, кто откликнулся на этот важный гражданский призыв и поддержал наших ребят! Вклад каждого важен! В единстве наша сила!» – сказала Наталья Фёдорова.

Для гостей праздника была организована концертная программа, в которой участвовали артисты Псковского районного центра культуры. В рамках благотворительной ярмарки собрано более 50 тысяч рублей.

