Оркестр национальных инструментов «Терема» выступит в Пскове
Оркестр национальных инструментов «Терема» выступит в Псковской областной филармонии 22 ноября. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.
«Зрители концерта смогут погрузиться в таинственные ритуалы рождения, инициации, свадьбы вепсов, ингерманландских финнов, донских казаков, казанских татар», – отметили организаторы.
Концерт «Обряд. Традиция. Ритуал» создан в рамках творческого проекта «Философия таланта: современные композиторы России». Миссия проекта — продвижение творчества современных российских композиторов в регионах России.
Организатор проекта – АНО «Культурный мост» при поддержке Союза композиторов России и Министерства культуры России.
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