Ветеринар рассказала, каких людей не любят кошки

18:48, 03 ноября 2024, ПАИ

Кошки могут избегать людей определенных типов внешности, рассказала ветеринарный врач Виктория Романовская «Известиям».

Как и у людей, у кошек может формироваться неприязнь к определённым типам внешности на основе прошлого опыта. Если животное когда-либо испытывало стресс из-за человека, оно может избегать похожих людей в будущем. Травматические переживания остаются в памяти и влияют на поведение, как отметила собеседница издания.

Также важную роль играют запахи. Люди, которые используют резкий парфюм или ароматы, неприятные для кошек, например, цитрусовые, могут вызвать у питомца негативную реакцию. Кроме того, если человек имеет сильный запах другого животного, он может быть воспринят как соперник или чужак.