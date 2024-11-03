Ветеринар рассказала, каких людей не любят кошки
Кошки могут избегать людей определенных типов внешности, рассказала ветеринарный врач Виктория Романовская «Известиям».
Как и у людей, у кошек может формироваться неприязнь к определённым типам внешности на основе прошлого опыта. Если животное когда-либо испытывало стресс из-за человека, оно может избегать похожих людей в будущем. Травматические переживания остаются в памяти и влияют на поведение, как отметила собеседница издания.
Также важную роль играют запахи. Люди, которые используют резкий парфюм или ароматы, неприятные для кошек, например, цитрусовые, могут вызвать у питомца негативную реакцию. Кроме того, если человек имеет сильный запах другого животного, он может быть воспринят как соперник или чужак.
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