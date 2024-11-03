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Общество

Жителей Псковской области призвали к соблюдению мер пожарной безопасности

К соблюдению мер пожарной безопасности во избежание гибели людей призвали жителей Псковской области в региональном следственном управлении. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Ежегодно в период похолодания случаются происшествия, связанные с гибелью людей в результате бытовых пожаров. По каждому подобному факту следственными органами устанавливаются обстоятельства случившегося и причины возгораний. Пожары возникают в жилых домах и квартирах по причине грубого нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации домашних печей, отопительных приборов, перегрузки электросетей и человеческой неосторожности. Трагические последствия наступают, как правило, при возникновении пожара в ночное время из-за несвоевременного обнаружения источника возгорания.

В связи с этим следственное управление Следственного комитета России по Псковской области напомнило гражданам о необходимости строгого выполнения правил пожарной безопасности. «Каждый должен быть уверен в пожарной безопасности своего дома, в исправности электропроводки, электро-и отопительных приборов. Не допускайте использование электроприборов не по назначению, соблюдайте правила их эксплуатации, не применяйте самодельные электронагревательные приборы», – отметили в комитете.

В Следственном управлении также обратили внимание на необходимость более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.

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