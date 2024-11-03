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День, который нас объединяет: в Бежаницах прошло мероприятие, посвящённое Дню народного единства

Программа «День, который нас объединяет» прошла в Бежаницком районном центре культуры сегодня, в преддверии Дня народного единства, который отмечается в России 4 ноября. Об этом пишет районная газета «Сельская новь».

День, который нас объединяет: в Бежаницах прошло мероприятие, посвящённое Дню народного единства. Фото здесь и далее: газета «Сельская новь».

Торжественная часть концерта началась с поздравления главы района Сергея Михеева. Он пожелал присутствующим мира, добра, крепкого здоровья и вручил заслуженные награды бежаничанам, отличившимся в спорте и литературном творчестве.

В этом году ветеранская организация Бежаницкого района принимала участие в межрегиональном конкурсе творческих работ «Моя семья на службе Отечеству», посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы конкурса: Фонд возрождения национальных традиций «Новый век», Союз женских сил России и Московский городской совет ветеранов высоко оценили работу нашей участницы - ветерана педагогического труда Нины Егоровой, которая представила работу о своей династии, общий стаж которой насчитывает 500 лет.

Работа Нины Егоровой была признана лучшей, и Сергей Михеев, от лица организаторов конкурса, передал Диплом за лучшую творческую работу и Благодарность за участие.

После этого глава района Сергей Михеев перешёл к вручению знаков ГТО. Золотыми знаками ГТО были награждены: Алексей Левченков, (Дмитрий Кулаков, Виктор Васильев также удостоены знака, но присутствовать не смогли). Серебряный знаком ГТО получила Юлия Делягина.

В ходе концерта выступили вокальные группы «Бежанчаночки», «Домисолька», «Любимчики», «Неугомон"(старшая группа), танцевальный коллектив «БумДэнс», а также солисты: Полина Кузьмина, Ирина Елфимова, Виктор Васильев, Ксения Тополь, София Михайлова, Валерия Гузовец, Полина Чернецовская.

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