Женщина-пешеход пострадала в результате наезда автомобиля у ТЦ «Акваполис» в Пскове
В Пскове на улице Коммунальной на пешеходном переходе у ТЦ «Акваполис» водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
Прибывшие медики госпитализировали в медицинское учреждение пешехода – девушку 1999 года рождения.
На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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