Женщина-пешеход пострадала в результате наезда автомобиля у ТЦ «Акваполис» в Пскове

20:59, 03 ноября 2024, ПАИ

В Пскове на улице Коммунальной на пешеходном переходе у ТЦ «Акваполис» водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на пешехода. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

Прибывшие медики госпитализировали в медицинское учреждение пешехода – девушку 1999 года рождения.

На месте работают бригада скорой помощи и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.