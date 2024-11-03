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Происшествия

Автомобиль вылетел в кювет в Стругокрасненском районе

Водитель, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и вылетела в кювет. ДТП произошло у деревни Творожково Стругокрасненского района сегодня, 3 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

​Автомобиль вылетел в кювет в Стругокрасненском районе. Фото здесь и далее: ПАИ

За рулём Toyota находилась женщина 1981 года рождения.

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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