Автомобиль вылетел в кювет в Стругокрасненском районе

21:17, 03 ноября 2024, ПАИ

Водитель, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и вылетела в кювет. ДТП произошло у деревни Творожково Стругокрасненского района сегодня, 3 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

За рулём Toyota находилась женщина 1981 года рождения.

Участники ДТП от медпомощи отказались.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.