Сразу два открытых ковра провели в Пскове накануне Дня народного единства

21:50, 03 ноября 2024, ПАИ

В Пскове состоялся День бокса и кикбоксинга. В нём приняли участие воспитанники клубов «Олимп», «Отечество», «Кангал», сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество – Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

«На первый взгляд все стандартно: разминка, борьба, спарринги, отработка приемов, пот, спортивная усталость и удовлетворенность от сделанного. Но сегодня мы объединили огромное количество мощных сил, серьезных людей, общественных организаций и молодежи. Это был настоящий фурор. Такого еще точно не было!» – отметили организаторы.

Соревнования проходили в спортивном зале клуба «Отечество – Псковская область» на улице Ижорского Батальона. А в спортзале академии джиу-джитсу прошёл открытый ковер для спортсменов, которые занимаются самбо, дзюдо и джиу-джитсу.

Организаторы также поблагодарили за содействие руководителя Центра молодёжи и общественных инициатив Алесю Михачеву, руководителя общественной организации «Работайте Братья» Игоря Владимирова, руководителя филиала центра «Воин» в Псковской области Владислава Бобылева, председателя общественной организации «Боевое братство» Александра Кривотулова, председателя ассоциации ветеранов СВО Камиля Ижболдина, председателя федерации джиу-джитсу Федора Шумейко, председателя федерации бокса Артура Акавова, председателя федерации самбо Дмитрия Алекминского, тренера Игоря Зуева, Марата и Агату Хабибуллиных, Александра Хомын, Вячеслава Кореник.