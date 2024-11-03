Претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу Дмитрий Бивол побывал в Псковской области

23:52, 03 ноября 2024, ПАИ

Претендент на звание абсолютного чемпиона мира по боксу Дмитрий Бивол на три дня приехал в Псковскую область, сообщил ПАИ подписчик телеграм-канала «ПАИ. Спортинформ».

Бивол начал свой небольшой тур с поездки на квадроциклах в Великолукском районе, а затем отправился в Псков. На фото он в магазине «Азбука цветов». Подписчик отметил, что прославленный боксёр скоро вернётся к нам в регион.

Напомним, что недавно за поединком Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе наблюдал весь мир. В итоге Бетербиев одержал свою первую в карьере победу решением судей, однако споры о том, кто же всё-таки был сильнее, идут до сих пор. Оба боксёра заявили, что готовы на реванш, однако официального подтверждения поединка ещё нет.