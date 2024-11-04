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Ушёл из жизни почётный гражданин Острова Павел Мищенков

Ушёл из жизни почётный гражданин Острова, заслуженный тренер России, экс-руководитель Островского района Павел Мищенков. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.

Фото: сайт «Единой России»

Павел Мищенков родился 13 декабря 1961 года в деревне Березница Островского района. Он был выпускником школы № 3 Острова.

Окончил физико-математический факультет Псковского государственного педагогического института им. С. М. Кирова. Работал учителем в Паниковической средней школе Печорского района, в Дуловской школе Островского района. В 1985 году возглавил детско-юношеский спортивный клуб «Надежда» города Острова. С 1993 года был директором спортивно-оздоровительного центра (АНО СОЦ) «Юность» Островского района.

Почётный гражданин города Острова. Вице-президент Федерации лыжных гонок и биатлона Псковской области. Имеет почётные звания «Заслуженный работник физической культуры и спорта», «Заслуженный тренер России», «Отличник просвещения РФ». Награждён золотым знаком I степени общества «Динамо» – «За заслуги в области спорта», орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, почётным знаком «За развитие олимпийского движения». В 2008 году получил звание «Почётный динамовец России».

В марте 2009 года Мищенков был всенародно избран главой Островского района.

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