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Общество

Большинство псковичей выступили за пожизненный запрет на продажу никотиносодержащей продукции родившимся после 2009 года

Большинство жителей Пскова поддерживают инициативу Минздрава о введении пожизненного запрета на продажу никотиносодержащей продукции для лиц, родившихся после 31 декабря 2009 года. Об этом сообщает сервис SuperJob.

52 % псковичей одобряют эту инициативу. Женщины выражают поддержку чаще мужчин (57 против 47 %).

Граждане в возрасте от 35 до 45 лет проявляют наибольшую поддержку запрета – с показателем 59 %, в то время как среди более молодых и пожилых людей эта цифра ниже.

Также 60 % никогда не куривших людей выступают за введение пожизненного ограничения на продажу сигарет лицам, родившимся после 2009 года.

Против законопроекта выступают 15 % опрошенных, среди которых чаще всего встречаются курильщики (28 %).

Добавим, что, по данным опроса, 26 % действующих курильщиков планируют бросить курить в следующем году.

В целом в России обсуждают возможность запрета продажи табачной и никотиносодержащей продукции всем, кто родился после 31 декабря 2009 года. Минздрав готов предложить федеральному правительству поддержать соответствующий проект закона.

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