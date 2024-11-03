87 населённых пунктов в Дновском районе остались без электричества из-за непогоды

12:00, 04 ноября 2024, ПАИ

87 населённых пунктов в Дновском районе остаются без электричества. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём телеграм-канале.

«Осадки привели к массовым неисправностям на электролиниях. На эту минуту без электричества остаётся 87 населённых пунктов Дновского района, а это более 1 500 человек», – отметил он.

Ночью в муниципалитете работала восстановительная бригада. Кроме того, в муниципалитет приедет ещё восемь бригад.