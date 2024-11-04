Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём народного единства

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём народного единства, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Изображение: пресс-служба Псковского облсовпрофа

«История нашей страны полна примеров самоотверженности и мужества, когда люди разных национальностей и вероисповеданий объединялись ради общей цели – сохранения мира и благополучия на нашей земле», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что этот день напоминает о важности сплочённости и единства.

Нынешнее поколение обязано передать эти ценности будущим поколениям, чтобы они знали, что только вместе можно преодолеть любые трудности и добиться успеха, отметил председатель Псковского облсовпрофа.

«Мы должны гордиться тем, что в нашем сердце живёт дух патриотизма и готовность встать на защиту интересов нашей страны. Вместе мы сможем справиться с любыми вызовами», – подчеркнул Игорь Иванов, отметив, что этот день станет ещё одним напоминанием о важности защиты Родины, поддержки участников СВО и взаимопомощи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












04 ноября 2024

Адворицкий дом культуры открыли в Псковском районе после ремонта
04 ноября 2024

Молодые люди из семи стран поздравили псковичей с Днём народного единства
04 ноября 2024

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём народного единства
04 ноября 2024

Большую раскраску в честь Дня народного единства подготовили для псковичей в парке аттракционов
04 ноября 2024

Борис Елкин поздравил псковичей с Днём народного единства
04 ноября 2024

До -4 градусов ожидается предстоящей ночью в Псковской области
04 ноября 2024

Михаил Ведерников: Наша общая цель – сберечь историческое наследие и преодолеть вызовы современности
04 ноября 2024

Александр Котов: Во все исторические эпохи наша сила была и остаётся в сплочённости

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...