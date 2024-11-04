Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём народного единства

12:38, 04 ноября 2024, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём народного единства, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«История нашей страны полна примеров самоотверженности и мужества, когда люди разных национальностей и вероисповеданий объединялись ради общей цели – сохранения мира и благополучия на нашей земле», – отметил Игорь Иванов, подчеркнув, что этот день напоминает о важности сплочённости и единства.

Нынешнее поколение обязано передать эти ценности будущим поколениям, чтобы они знали, что только вместе можно преодолеть любые трудности и добиться успеха, отметил председатель Псковского облсовпрофа.

«Мы должны гордиться тем, что в нашем сердце живёт дух патриотизма и готовность встать на защиту интересов нашей страны. Вместе мы сможем справиться с любыми вызовами», – подчеркнул Игорь Иванов, отметив, что этот день станет ещё одним напоминанием о важности защиты Родины, поддержки участников СВО и взаимопомощи.