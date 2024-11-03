Молния ударила по футболистам во время матча в Южной Америке. Есть погибший и пострадавшие

12:54, 04 ноября 2024, ПАИ

Молния ударила по футболистам во время игры команд «Хувентуд Беллависта» и «Фамилия Чокка» в городе Уанкайо (Перу), пишут местные СМИ.

Во время матча начался сильный ливень, судья принял решение остановить игру. Когда футболисты уже начали покидать поле, ударила молния. Она попала в 39-летнего защитника по имени Хосе Уго де ла Круз Меза. В результате прямого попадания молнии спортсмен погиб на месте. Ещё семерых футболистов с серьёзными ожогами госпитализировали в больницу.